Сільськогосподарські землі забруднили у селі Шубранець

У селі Шубранець неподалік Чернівців місцеве м’ясопереробне підприємство звозило кістки, шкіри та інші відходи на ділянку площею у пів гектара. Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області у вівторок, 16 червня.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Стихійне сміттєзвалище залишків тварин виявили місцеві жителі взимку. На місце викликали екологів та правоохоронців. За даними слідства, земельну ділянку, призначену для ведення сільського господарства, орендувало м’ясопереробне підприємство. Водночас землю використовували не за цільовим призначенням, а як місце для скидання решток тварин. Відходи виробництва не передавали на належну утилізацію.





Правоохоронці встановили, що складати залишки підприємство почало ще з червня 2025 року. Відходи вивозили до січня 2026-го. Загалом за 8 місяців вивезли понад 500 м3 решток тварин.



Працівники Держспоживслужби відібрали зразки ґрунту та води. Проведені лабораторні дослідження підтвердили перевищення допустимих показників забруднення. Завдані збитки навколишньому середовищу сягають майже 1 млн грн.



Керівнику виробничого підрозділу підприємства оголосили підозру за ч. 2 ст. 239 КК України (забруднення та псування земель відходами, шкідливими для довкілля). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати