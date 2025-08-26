За незаконну рекламу казино інстаграм-блогера оштрафували на майже 5 млн грн
Йдеться про киянина Елізара Башинського, який має понад 260 тис. підписників
Державне агентство з контролю азартних ігор та лотерей «ПлейСіті» оштрафувало інстаграм-блогера на майже 5 млн грн за незаконну рекламу казино. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомили у телеграм-каналі «ПлейСіті». Зазначимо, що держагентство не розголошує ім’я оштрафованого чоловіка, однак вказує його нікнейм – papaelik. Під таким ніком в інстаграмі веде сторінку киянин Елізар Башинський.
На інстаграм-сторінку Елізара Башинського, на момент публікації новини, підписано 262 тис. користувачів. Сам блогер вказує, що також веде сторінку у соцмережі ТікТок, де має 350 тис. підписників.
За даними держагентства «ПлейСіті», Башинський систематично порушував рекламне законодавство, поширюючи у сторіс рекламу азартних ігор.
«Постив активні посилання на онлайн-казино та заохочував свою аудиторію до участі в ризикованих іграх. Це порушення рекламного законодавства», – йдеться у повідомленні «ПлейСіті».
За порушення «ПлейСіті» наклало на блогера фіксований штраф у розмірі 600 мінімальних зарплат, що становить понад 4,8 млн грн.
Додамо, що постанову про створення державного агентства «ПлейСіті» Кабінет міністрів ухвалив 21 березня. Агентство відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.
Нагадаємо, 20 серпня «ПлейСіті» повідомляло про блокування сімох інстаграм-акаунтів за незаконну рекламу азартних ігор. Серед них – нова учасниця гурту Kalush Orchestra, блогерка Сімбочка.