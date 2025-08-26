Елізара Башинського оштрафувало держагентство «ПлейСіті»

Державне агентство з контролю азартних ігор та лотерей «ПлейСіті» оштрафувало інстаграм-блогера на майже 5 млн грн за незаконну рекламу казино. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомили у телеграм-каналі «ПлейСіті». Зазначимо, що держагентство не розголошує ім’я оштрафованого чоловіка, однак вказує його нікнейм – papaelik. Під таким ніком в інстаграмі веде сторінку киянин Елізар Башинський.

На інстаграм-сторінку Елізара Башинського, на момент публікації новини, підписано 262 тис. користувачів. Сам блогер вказує, що також веде сторінку у соцмережі ТікТок, де має 350 тис. підписників.

За даними держагентства «ПлейСіті», Башинський систематично порушував рекламне законодавство, поширюючи у сторіс рекламу азартних ігор.

«Постив активні посилання на онлайн-казино та заохочував свою аудиторію до участі в ризикованих іграх. Це порушення рекламного законодавства», – йдеться у повідомленні «ПлейСіті».

За порушення «ПлейСіті» наклало на блогера фіксований штраф у розмірі 600 мінімальних зарплат, що становить понад 4,8 млн грн.

Додамо, що постанову про створення державного агентства «ПлейСіті» Кабінет міністрів ухвалив 21 березня. Агентство відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.

Нагадаємо, 20 серпня «ПлейСіті» повідомляло про блокування сімох інстаграм-акаунтів за незаконну рекламу азартних ігор. Серед них – нова учасниця гурту Kalush Orchestra, блогерка Сімбочка.