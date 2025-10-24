Родина ексміністра та рівненський бізнесмен розвивають бурштиновий бізнес на Поліссі

Адміністративна колегія Західного територіального відділення Антимонопольного комітету ухвалила рішення про змову між компаніями «Земресурсінвест» та «Екоцентрресурс» під час їхньої участі в аукціоні з придбання спеціального дозволу на видобуток бурштину у 2020 році. Йдеться про ділянку «Західна перша» в Сарненському районі Рівненської області.

Як повідомив сайт Nadra.info, початкова ціна дозволу на бурштинову ділянку була 159,8 тис. грн, за лот змагалися троє учасників. Переможець ТзОВ «Екоцентрресурс» зробив ставку 10,2 млн грн, але «вийшов з гри» і спецдозвіл викупило ТзОВ «БурПром» за 3,32 млн грн. ТОВ «Земресурсінвест» був на третьому місці зі ставкою 2,91 млн грн.

Тоді ТзОВ «БурПром» отримало спецдозвіл № 5110, що чинний до грудня 2025 року.

«Під час розгляду справи відділення встановило, що зазначені суб’єкти господарювання під час підготовки та участі в аукціоні, всупереч закону «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії», – йдеться у висновку регіональної колегії АМКУ. У підсумку, компанії «Екоцентрресурс» і «Земресурсінвест» оштрафовано в сумі на 69,8 тис. грн.

Як йдеться на порталі YouControl, ТзОВ «Екоцентрресурс» контролює рівненський бізнесмен Олег Богельський (51%). Він разом із партнерами володіє промисловою групою компаній «Амбер Гальбин», що займається видобутком та переробкою бурштину, а також створенням та реалізацією виробів з нього.

У ЗМІ Олега Богельського також згадували як людину з кримінальним минулим. 2010 року він був засуджений до 5 років тюрми із конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу за організацію виготовлення та збуту наркотиків у великих обсягах. 2014 року він звільнився за амністією, а 2021 року намагався достроково погасити судимість, проте суд йому відмовив. Термін його судимості сплив у травні 2022 року.

Інші компанії, що фігурують у справі – «Земресурсінвест» і «БурПром» – контролюють Олег Богельський і Ольга Рудьковська. «Земресурсінвест» увійшов до десяти найбільших видобувачів бурштину України за результатами 2023 року. Обидві фірми також належать до групи «Амбер Гальбин», а YouControl зараховує їх до корпоративної групи родини Рудьковських. Її ключова постать – колишній міністр транспорту та зв’язку (2006–2007 рр..), колишній міський голова Чернігова, народний депутат України IV, V, VII скликань Микола Рудьковський. За даними YouControl, Ольга Рудьковська – це мати експолітика.

Рудьковський свого часу був фігурантом численних скандалів. Так, у 2006-2007 роках його звинувачували в організації за державний кошт чартерного рейсу з моделями до Парижу, що завдало збитків державі. Згодом він став членом «Партії регіонів», обрався в парламент, кнопкодавив та голосував за так звані «диктаторські закони 16 січня».

Після втечі Віктора Януковича, Рудьковський також виїхав з України. На початку квітня 2018 року він був заарештований в Дубаї за перетин кордону за підробленим паспортом Іраку, однак його відпустили.

Восени 2018 року Рудьковський був затриманий у Москві і звинувачений у розкраданні майна посольства РФ у Києві 2014 року. Тоді російський суд засудив його на два роки ув’язнення. У квітні 2020 року Микола Рудьковський звільнився з російської тюрми та повернувся до України.

Одразу ж після прильоту прямо в аеропорту українські правоохоронці вручили йому підозру у справі 2012 року про викрадення колишнього голови компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, який тепер є народним депутататом від «Слуги народу».

У травні 2023 року Микола Рудьковський, як підозрюваний у цій справі, мав би ознайомитися з матеріалами слідства, але так цього і не зробив. Пояснювалося це тим фактом, що він служив у лавах ЗСУ, куди мобілізувався після повномасштабного вторгнення, повідомляло раніше «Суспільне.Чернігів».