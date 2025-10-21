Львівська компанія видобуватиме бурштин на Поліссі

Державна служба геології та надр провела аукціон з продажу спеціального дозволу на видобування бурштину у Сарненському районі Рівненської області. Його виграла новостворена компанія «Амбер ЛР», яка погодилася заплатити 11,6 млн грн.

Як йдеться на платформі «Prozzoro. Продажі», аукціон відбувся 15 жовтня. Стартова ціна лоту була 11, 168 млн грн. У торгах взяли участь дві компанії – ТзОВ «Алма Трейд Компані» з пропозицією 11,5 млн грн та ТзОВ «Амбер ЛР» зі 11,6 млн грн. Остання компанія була ініціатором торгів. Під час аукціону претенденти не торгувалися. У підсумку переможцем було визнано «Амбер ЛР».

Якщо компанія укладе угоду з Держаною службою геології та надр, то отримає дозвіл на розробку ділянки та видобування бурштину протягом семи років. Ділянка розташована в лісі поблизу села Кривиця у Сарненському районі, її площа 76,71 га.

«Перспективність ділянки пов’язується із поширенням на території площі потенційно бурштиноносних відкладів межигірської світи палеогену, розташуванням ділянки неподалік та в схожих геологічних умовах від родовища бурштину «Вільне». За результатами проведення геологічного вивчення з дослідною розробкою очікується виділення перспективної ділянки, на якій будуть підраховані запаси і перспективні ресурси бурштину […] з подальшим видобуванням корисної копалини та рекультивацією земельної ділянки», – йдеться в описі лоту.

ТзОВ «Амбер ЛР», згідно з даними платформи YouControl, було зареєстроване у березні 2025 року у Львові. Власником та директором компанії є львів’янин Андрій Хомишин. Статутний капітал «Амбер ЛР» на початку становив 20 млн грн, але нині він зменшився до 1 млн грн. Основний вид діяльності – добування мінеральної сировини для промисловості.

На платформі YouControl розміщені кілька податкових декларацій Андрія Хомишина. У 2017-2018 рр. він був інспектором митного посту «Городок», перед тим працював у відділі адміністрування та відшкодування ПДВ у податковій службі Залізничного району Львова. Після звільнення з митниці людина з таким ПІБ працювала підприємцем-оцінювачем.

Згідно з реєстром декларацій НАЗК, у 2018 році Андрій Хомишин продав автівку Audi A6 тодішньому заступнику прокурора Києво-Святошинської прокуратури Київської області Ігореві Улінцю за 500 тис. грн.

ТзОВ «Амбер ЛР» у серпні 2025 року брало участь в ще одному бурштиновому аукціоні Держгеонадр у Сарненському районі, але переможцем не стало, писало Nadra.info.

Компанію «Алма Трейд Компані» контролює індійський бізнесмен Рохіт Радхакрішнан через Стар Інтернешнл Інвестментс із Об’єднаних Арабських Еміратів. Її було зареєстровано у Києві наприкінці 2023 року. Відтоді «Алма Трейд Компані» кілька разів брала участь в аукціонах на видобуток бурштину на Поліссі від Держгеонадр.