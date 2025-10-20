Дозволи на видобуток піску придбали місцеві компанії

Державна служба геології та надр України провела аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Зокрема, продали два дозволи на видобування піску в Ковельському районі Волинської області, їхня сукупна вартість становить 1,26 млн грн.

Як повідомив профільний сайт Nadra.info, аукціони відбулися 15 жовтня. Лоти передбачали дозвіл на промислову розробку родовищ упродовж 20 років.

Перший – це ділянка «Долина» поблизу східної околиці села Кривлин на Ковельщині. Її початкова вартість була 755,2 тис. грн. У торгах брали участь дві компанії. Переможець – місцеве ТзОВ «Волиньсервісбуд» із пропозицією 1,135 млн грн. Інший учасник – ФОП Гук Артур Володимирович, його пропозиція становила 1,125 млн грн.

Згідно з даними сервісу YouControl, «Волиньсервісбуд» (основний вид діяльності – добування піску, гравію, глин і каоліну) контролюють Емілія Лагутіна, Тетяна Мисник, Олександр Цимбалюк. Тетяна Мисник разом із родичами та бізнесовими партнерами керує компанією «Буськпромбуд», що зареєстрована в селищі Олесько Золочівського району Львівщини та займається видобутком піску та гравію.

Другий аукціон – це ділянка «Пісочне» поблизу села Шкурат на Ковельщині. Початкова вартість була 94,56 тис. грн.

Переможцем став ТзОВ «Поворський полігон утилізації відходів» – 125 тис. грн. Компанія була ініціатором торгів. Інший учасник – ФОП Ковальчук Віталій Володимирович із пропозицією 115 тис. грн.

ТОВ «Поворський полігон утилізації відходів» контролює Катерина Вовк, йдеться на платформі YouControl. Вона також є директоркою ТзОВ «Ковельський піщаний кар’єр», яке донедавна належало депутатові Волинської обласної ради від партії «Батьківщина» Сергєві Котюку.