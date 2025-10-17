Британці планують видобувати газ на Прикарпатті

Британська компанія Pennpetro Energy Plc оголосила про підписання угоди про основні умови щодо придбання 100% прав на Лімницьку ліцензію в Івано-Франківській області. Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, де котируються акції Pennpetro Energy, повідомляє ExPro.

У документі йдеться про намір компанії увійти в український нафтогазовидобувний сектор через створену у Польщі холдингову структуру.

Pennpetro повідомила, що угода перебуває на попередньому етапі, коли передбачене проведення юридичної, фінансової та технічної перевірки, узгодження з регуляторами, а також подальше підписання остаточного договору купівлі-продажу прав. Завершення операції вимагатиме схвалення акціонерів Pennpetro та Лондонської фондової біржі.

Після отримання контролю над ліцензією компанія планує відновити раніше зупинену свердловину, провести 3D-сейсмічні дослідження та пробурити нову свердловину для підтвердження промислових запасів.

«Підписання угоди про основні умови щодо Лімницької ліцензії в Україні є трансформаційним кроком для нашого бізнесу. Це додає надзвичайно перспективний актив до нашого зростаючого портфеля та відкриває можливість перетворити його на видобувне родовище, що сприятиме енергетичній незалежності, суверенітету та безпеці України. Вимоги для Pennpetro, пов’язані з цією ліцензією, є мінімальними, а потенціал зростання для компанії є значним», – зазначив очільник Pennpetro Energy Стівен Ланн.

Лімницька площа розташована в Карпатському нафтогазовому басейні в Івано-Франківській області. Площа – 172 км2. Спеціальний дозвіл №2971 на розвідку і видобуток нафти та газу був виданий 2007 року товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія Геопошук ЛТД». ТзОВ залишається чинним надрокористувачем після нещодавнього скасування наказу Державної служби геології та надр про анулювання дозволу.

У квітні 2023 року Держгеонадра подала позов до Івано-Франківського окружного адміністративного суду з вимогою анулювати спеціальний дозвіл №2971 на користування надрами. Підставою стало те, що серед кінцевих власників «Компанія Геопошук ЛТД» нібито є громадянин Росії. Це, відповідно Кодексу про надра, було несумісним із правом користування українськими надрами.

За повідомленням Nadra.Info, йшлося про росіянина Олександра Єльцова, який проживав у Чехії.

У липні 2023 року суд першої інстанції задовольнив позов, визнавши дозвіл недійсним. За рік Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін. На виконання судових рішень Держгеонадра видала наказ про анулювання дозволу. Проте навесні 2025-го Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, визнавши, що анулювання відбулося з порушенням законодавства.

Pennpetro Energy Plc – публічна компанія, зареєстрована у 2016 р. в Англії й Уельсі. Компанія займається розвідкою та видобутком нафти і газу, зосереджуючи діяльність на наземних проєктах у Техасі (США), зокрема у окрузі Гонсалес, де володіє правами на понад 2,5 тис. акрів. Pennpetro має низку дочірніх структур, серед яких Pennpetro USA Corp., Nobel Petroleum LLC та Pennpetro Greentec UK Limited.

Акції компанії торгувалися на Лондонській фондовій біржі. Торік компанія повідомила про дохід близько 0,5 млн фунтів при чистому збитку у 8,9 млн фунтів. Останнім часом Pennpetro бере участь у спільних проєктах із видобутку газу та літію.