Державна компанія «Укрнафта» розпочала геологорозвідувальні роботи на Олеській площі – родовищі газоносних сланців на території Львівщини та Івано-Франківщини. Як повідомила її пресова служба, площа потенційної нафтогазоносної ділянки становить 6,32 тис. км2.

Геологорозвідка – це комплекс робіт серед яких геодезична зйомка, інженерно-геологічні дослідження, буріння та проби ґрунту.

«На Олеській площі очікується відкриття, крім традиційних покладів нафти та газу, також і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів). Отже, успішна розвідка та подальша розробка може означати старт видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні», – йдеться в повідомленні «Укрнафти».

Раніше Державна служба геології та надр України надала спеціальний дозвіл компанії на розробку ділянки Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях. Раніше він належав компаніям «Шеврон Україна Б.В.» і ТОВ «Надра Олеська».

Зазначається, що «Укрнафта» вже має всі необхідні технологічні об’єкти поряд з Олеською площею, що дасть змогу «ефективно там працювати». Окрім того, активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів «дозволить менше залежати від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця» у двох областях.

«Освоєння нової площі забезпечить стабільні надходження до державного бюджету від майбутнього видобутку», – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, Олеська газоносна ділянка з потенційними запасами 2,98 трлн м3 чекає на розробку понад 10 років. У 2013-му право на видобуток отримала американська Chevron, але за рік вийшла з проєкту. До неї приглядалась державна компанія «Укргазвидобування», але не знайшла там перспективних покладів. Як писав Forbes Україна, компанія досліджувала ділянку на Олеській площі в 2010-х, але не знайшла значних покладів і відмовилася від проєкту.

На Львівщині до газоносної площі належать райони навколо Жовкви, Кам’янки-Бузької, східне передмістя Львова, Глиняни, а також ділянка між Перемишлянами, Жидачівом, Миколаєвом та Пустомитами. На Івано-Франківщині – це райони навколо Рогатина, Галича, Тисмениці і Тлумача.

У 2013-му міністерство енергетики розраховувало на щорічний видобуток з Олеської площі від 5 до 10 млрд м3 газу.

Раніше проти цього проєкту з видобутку сланцевого газу виступали екологи та деякі науковці, вони стверджували, що це може призвести до забруднення артезіанської води у прилеглих районах.