Сергія Кузьміних доставили до ізолятора тимчасового тримання

Детективи Національного антикорупційного бюро України у понеділок, 29 червня, затримали чинного народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних. Його обвинувачують в одержанні хабаря за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Затримання відбулося на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через систематичну неявку обвинуваченого на судові засідання. За даними слідства, остання неявка була пов’язана з його відрядженням до Іспанії. Наразі депутата доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

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Розгляд клопотання прокурора Спеціалізована антикорупційна прокуратура щодо зміни запобіжного заходу на тримання під вартою без можливості застави призначено на 29 червня.

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За даними слідства, у січні 2022 року Кузьміних через посередника отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди, що становило 30% вартості контракту на постачання ультразвукового обладнання для лікарні в Житомирі. Гроші, за версією слідства, передавалися за вплив на посадовців медзакладу для забезпечення перемоги конкретної компанії у закупівлі. Також він гарантував сприяння у майбутніх контрактах на постачання МРТ та лапароскопічного обладнання на понад 38 млн грн за умови «відкату» у 30%.

Обвинувальний акт у справі було скеровано до суду ще у 2022 році. Водночас протягом кількох років Кузьміних неодноразово не з’являвся на засідання, частину відсутностей пояснюючи закордонними відрядженнями. Суд уже застосовував до нього грошові стягнення.

У САП зазначають, що систематичне ухилення від суду створило ризики затягування розгляду справи, тому прокурор ініціював зміну запобіжного заходу для забезпечення участі обвинуваченого в процесі.

Сергій Кузьміних у 2019 році був обраний народним депутатом України 9-го скликання від партії «Слуга народу» по виборчому округу №67 (Житомирська область) як безпартійний, входить до однойменної фракції. Є членом Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Нагадаємо, 23 вересня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно чинного народного депутата України за обвинуваченням в одержанні 558 тис. грн хабаря. Підозрюваний викинув вручений йому обвинувальний акт із вікна свого автомобіля. Відео зі спробою вручення документа публікували на сайті НАБУ.