Ярослава Дубневича підозрюють у масштабних розкраданнях бюджетних коштів на закупівлях для «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд зобов’язав прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) розглянути клопотання про закриття кримінального провадження щодо нардепа Ярослава Дубневича.

В ухвалі ВАКС за 28 липня вказано, що адвокат Дубневича Станіслав Пелюк звернувся до Вищого антикорупційного суду із скаргою на бездіяльність прокурорів САП. У скарзі він вказав, що ще 14 червня 2021 року звернувся до прокурора САП з клопотанням про закриття кримінального провадження щодо Ярослава Дубневича. Втім прокурори не відреагували на його клопотання у передбачений законодавством триденний термін.

В липні адвокат Дубневича звернувся до суду через бездіяльність прокурорів САП. Він попросив суд зобов'язати САП розглянути його клопотання про закриття кримінального провадження проти Ярослава Дубневича. Суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Замзін, який розглядав клопотання Пелюка, дійшов до висновку, що прокурори САП порушили терміни розгляду клопотання адвоката Дубневича, бо мали розглянути його до 19 червня включно.

«За результатами розгляду клопотання прокурор і не відмовив у його задоволенні, і не задовольнив клопотання. Тобто прокурор не виконав обов`язку щодо розгляду клопотання сторони захисту. За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку про допущення прокурором бездіяльності щодо розгляду клопотання сторони захисту», – йдеться у в ухвалі ВАКС.

Таким чином суддя вирішив задовольнити прохання адвоката Ярослава Дубневича і зобов`язав САП розглянути клопотання адвоката Станіслава Пелюка про закриття кримінального провадження щодо Ярослава Дубневича. Ця ухвала уже набрала законної дії і не підлягає оскарженню.

Що відомо про справу Дубневича?

Ярослав Дубневич є головним фігурантом справи про розкрадання 93,2 млн грн «Укрзалізниці». За версією слідства, Дубневич лобіював виділення грошей з бюджету «Укрзалізниці» на закупівлю стрілкової продукції через підконтрольні йому підприємства, зокрема, «Корпорація КРТ». Восени 2019 року Офіс генпрокурора вручив нардепу підозру, а низка ЗМІ повідомила про арешт усього майна Ярослава Дубневича. Згодом Верховна Рада дала згоду на арешт нардепа. У листопаді 2019 року він навіть провів одну ніч у СІЗО, але вийшов наступного дня під заставу 90 млн грн. Навесні 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування в справі й передали її до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Станом на зараз ВАКС ще не виніс остаточного рішення у цій справі.

У червні 2021 року нардеп просив зменшити йому заставу через суттєві зміни в майновому та сімейному стані. Однак ВАКС відмовився змінити запобіжний захід Ярославу Дубневичу та зменшити розмір застави. Адвокат Дубневича подав апеляційну скаргу на це рішення, однак Апеляційна палата ВАКС відмовилась її розглядати.

Нещодавно Ярослав Дубневич поділив спільне майно зі своєю уже колишньою дружиною Наталією.