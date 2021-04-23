Замість двох ставків на Сихові забудовник звів тут житловий комплекс

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради затвердили містобудівні умови та обмеження компанії «Спорт-Рекреація», аби завершити будівництво ЖК «Старий Сихів» на вул. Зеленій, 273 у Львові.

Як пишуть «Наші гроші. Львів», у жовтні 2020 року виконком ЛМР відхилив затвердження містобудівних умов та обмежень на це будівництво − за видачу МУО не проголосував жоден член виконавчого комітету.

Під час судового засідання 16 квітня суддя Олександр Коморний зазначив, що відмова виконкому не має посилань на жодну з законних підстав, як-от відсутність всіх необхідних документів, виявлення недостовірностей в документах та невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Окрім того, в договорах оренди землі від 2019 року вказано, що вона призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Тому підстав для невидачі містобудівних умов суд не бачить.

Житловий комплекс «Старий Сихів» розташований на вул. Зеленій, 273, недалеко від виїзду зі Львова в сторону Бібрки. Тут вже збудовані п’ять 10-поверхівок, а незатверджений проект МУО передбачає добудову останнього, шостого будинку висотою до 36 метрів.

Зазначимо, що у 2014 році фірма «Спорт-Рекреація» отримала в оренду на 5 років дві ділянки на вул. Зеленій, 273, де повинна була облаштувати два озера та побудувати тимчасовий збірно-розбірний заклад харчування. У договорах оренди забороняли самовільну забудову землі.

Наміри компанії змінилися через рік. У листопаді 2015 року фірма отримала перші містобудівні умови на будівництво багатоповерхівок із вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями. А наступного року − містобудівні умови на будівництво ще чотирьох багатоповерхівок на іншій ділянці.

Львівська міська рада у 2016 році намагалася через суд повернути дві земельні ділянки, однак безуспішно. В результаті під час будівництва житлового будинку в 2017 році забудовник осушив дві водойми. Він проігнорував вимоги про усунення порушень від Сихівської районної адміністрації та управління природних ресурсів Львівської міськради.

Згідно з аналітичним сайтом YouControl, ПП «Спорт-Рекреація» володіють непублічні Василь Грималяк, Тетяна Борис та Тарас Герега.