Суд зобов’язав львівську мерію дозволити добудувати багатоповерхівку на Сихові
Місто не видало забудовнику дозвіл на добудову ЖК «Старий Сихів» наприкінці вул. Зеленої
Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради затвердили містобудівні умови та обмеження компанії «Спорт-Рекреація», аби завершити будівництво ЖК «Старий Сихів» на вул. Зеленій, 273 у Львові.
Як пишуть «Наші гроші. Львів», у жовтні 2020 року виконком ЛМР відхилив затвердження містобудівних умов та обмежень на це будівництво − за видачу МУО не проголосував жоден член виконавчого комітету.
Під час судового засідання 16 квітня суддя Олександр Коморний зазначив, що відмова виконкому не має посилань на жодну з законних підстав, як-от відсутність всіх необхідних документів, виявлення недостовірностей в документах та невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
Окрім того, в договорах оренди землі від 2019 року вказано, що вона призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Тому підстав для невидачі містобудівних умов суд не бачить.
Житловий комплекс «Старий Сихів» розташований на вул. Зеленій, 273, недалеко від виїзду зі Львова в сторону Бібрки. Тут вже збудовані п’ять 10-поверхівок, а незатверджений проект МУО передбачає добудову останнього, шостого будинку висотою до 36 метрів.
Зазначимо, що у 2014 році фірма «Спорт-Рекреація» отримала в оренду на 5 років дві ділянки на вул. Зеленій, 273, де повинна була облаштувати два озера та побудувати тимчасовий збірно-розбірний заклад харчування. У договорах оренди забороняли самовільну забудову землі.
Наміри компанії змінилися через рік. У листопаді 2015 року фірма отримала перші містобудівні умови на будівництво багатоповерхівок із вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями. А наступного року − містобудівні умови на будівництво ще чотирьох багатоповерхівок на іншій ділянці.
Львівська міська рада у 2016 році намагалася через суд повернути дві земельні ділянки, однак безуспішно. В результаті під час будівництва житлового будинку в 2017 році забудовник осушив дві водойми. Він проігнорував вимоги про усунення порушень від Сихівської районної адміністрації та управління природних ресурсів Львівської міськради.
Згідно з аналітичним сайтом YouControl, ПП «Спорт-Рекреація» володіють непублічні Василь Грималяк, Тетяна Борис та Тарас Герега.