Власник кіоска самосійно демонтував будівлю, що заважала реконструкції вулиці Миколайчука

На вул. Миколайчука у Львові розпочали демонтаж кіосків, що перешкоджають реконструкції вулиці. Перший кіоск власник демонтував самостійно.

Як повідомив 26 липня заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, підприємець, якому належав невеликий кіоск неподалік центру «Незламні», самостійно демонтував МАФ.

«Рішення щодо цієї тимчасової споруди виконавчий комітет ухвалив всередині червня. Як і щодо інших МАФів на Миколайчука. Загалом плануємо демонтувати близько 60 павільйонів, що заважають реконструкції вулиці», – повідомив Любомир Зубач.

Нагадаємо, що проект реконструкції ділянки вул. Миколайчука протяжністю 2,6 км передбачає будівництво трамвайної лінії та розворотним кільцем, облаштування смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою та відпочинку водіїв.

Розпочати роботи планують у вересні 2023 року. Перший етап передбачатиме реконструкцію ділянки протяжністю приблизно 300-350 м, від перехрестя вул. Миколайчука – Мазепи до перехрестя з вул. Орлика. У межах підготовчих робіт демонтують 60 кіосків. Власникам дали термін, в межах якого вони можуть це зробити самостійно.