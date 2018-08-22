Львівська мерія дозволила розбудову готелю Kavalier

ТзОВ «Ореста» збудує ще оидн готель та житловий будинок з дитячою медіатекою

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 22 серпня погодив містобудівні умови і обмеження на розширення готелю Kavalier, що на вул. Старознесенській. Тут мають побудувати ще один готель та житло з медіатекою.

Зокрема, ТОВ «Ореста» має знести існуючі будівлі на площі 0,429 га на вул. Старознесенській, 58, 60, 60-А, 62, 62-А, 64 та добудувати тут готель, житловий будинок на 102 квартири з підземним паркінгом та з дитячою медіатекою площею близько 200 м2 на першому поверсі. Висота гателю має становити не більше 15 м, а житлового будинку – 24 м.

Житловий будинок збудують у форматі апарт-готелю, тобто власники апартаментів зможуть там жити або здавати в оренду через адміністративне управління готелю. Також в межах розбудови готелю планують звести спа-центр, лаундж-кафе та салон краси.

Раніше питання видачі містобудівної документації на це будівництво переносилось через суперечливі питання, зокрема, у зв'язку із близькістю будівництва до церкви Вознесіння Господнього. Мова йшла про те, що через нове будівництво у стінах старої церкви могли з'явитись тріщини. Однак співробітник міського управління архітектури та урбаністики Юрій Процюк зазначив, що настоятель церкви немає нічого проти нового будівництва. «Усі суперечливі питання вирішені», - сказав він.

Візуалізація майбутнього будівництва

Будівництво передбачає знесення історичної вілли Завидовичів 1902 року (перший будинок у Львові, збудований з цегли). Раніше представниця забудовника заявляла, що ця вілла перебуває в аварійному стані, тому зберегти її неможливо, пообіцявши при новому будівництві максимально відтворити старий фасад.

Керівником ТОВ «Ореста», згідно даних платформи Youcontrol, є киянин Олександр Богомолов, а його засновниками – американська компанія «Traiding and consulting limited» та львів’янка Ореста Копанець.