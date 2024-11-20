Частина лоту є пам'яткою архітектури

Державний «Укрексімбанк» з третього разу продав свої приміщення на площі Міцкевича, 4 у Львові. Протокол торгів, що відбулися 11 листопада, оприлюднений в системі СЕТАМ.

За лот змагалися четверо учасників, один з яких запропонував 420 млн грн і став переможцем. Інформація про учасників в системі СЕТАМ закрита, тож наразі невідомо, хто викупив приміщення банку.

Як повідомляв ZAXID.NET, перші торги з продажу будівлі на вул. Міцкевича відбулися у січні 2024 року. Тоді її продали за 412 млн грн одному з 10-ти учасників попри стартову ціну у 373 млн грн. Проте невідомий покупець згодом відмовився від покупки.

Другі торги відбулися у травні. Тоді ціну підняли до 430 млн грн, але охочих на лот не було. Під час третьої спроби тартову ціну лоту знизили до 397,5 млн грн. Переможець має сплатити гроші за покупку до 25 листопада.

Що відомо про лот

Загальна площа будівель «Укрексімбанку», виставлених на аукціон, становить 7108 м2. Рухоме майно лоту складається із 1904 одиниць.

Одна з виставлених на продаж споруд є пам’яткою архітектури і належить до культурної спадщини Львова. Вона нещодавно відреставрована. Її загальна площа становить майже 2,5 тис. м2. Укладення договору купівлі-продажу цього майна можливе тільки після отримання від відповідного органу охорони культурної спадщини погодження на її відчуження (продаж).

Окрім будівлі-пам’ятки, до складу лоту входить ще одне банківське приміщення і технічне приміщення з котельнею та іншими комунікаціями.

Довідково:

Раніше у будівлі на площі Міцкевича, 4 був готель «Європейський». Перший готель тут виник 1804 року. У 1826 році на замовлення Кароля Мате його перебудували під одноповерховий заїжджий двір. У 1830-ті роки готель згадують як чотириповерхову будівлю, яку в 1870-х роках перебудували в неоренесансному стилі, додавши дві вежі на піддашші. Власниками готелю була родина Альзнерів.

У 1920 році готель знову змінив власників, а у 1935 році його знову перебудували. За радянських часів – із 1949 року – тут був готель «Україна». Після 1991 року будівля занепадала.

На початку 2000-х років колишній будинок готелю почав обвалюватися. Після проведення усіх експертиз було вирішено повністю розібрати споруду разом з фундаментами і зводити новий будинок. Перебудова відбувалася з дотриманням усіх процедур, що вимагають пам’ятки архітектури: були проведені обміри та описи старої будівлі, зафіксовані усі її будівельні періоди. Зводити новий будинок вирішили у стилі третього будівельного періоду – неоренесансу. Головний фасад своїм виглядом фактично ідентичний з тим, що можна побачити на давніх фото. Та нова будівля розбудована значно більше вглиб ділянки і має вихід на вулицю Вороного. До експлуатації будинок введений у 2006 році.