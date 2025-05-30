Купити приміщення аптеки зголосився один претендент

Управління майном Львівської облради провело аукціон з продажу приміщення аптеки у центрі Кам’янки-Бузької. На торги зголосився один учасник – ТзОВ «Галич-полімед», який запропонував викупити приміщення за ціною на 12 тис. грн більшою від стартовою – 2,9 млн грн.

Йдеться про нежитлові приміщення загальною площею 248,3 м2 на вул. Незалежності, 39 у місті Кам'янка-Бузька. Це одноповерхова цегляна будівля 1939 року побудови розташована в центральній частині міста, потребує ремонту. В описі лоту зазначається, що технічний стан приміщень задовільний, наявне просідання фундаменту, руйнування перекриття та перегородок. Земельна ділянка не сформована.

Стартова ціна продажу становила 2,93 млн грн. На аукціон зголосився один учасник ТзОВ «Галич-полімед», запропонувавши ціну 2,94 млн грн.

За даними YouControl, ТзОВ «Галич-полімед» зареєстроване 17 років тому в Червонограді, займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами. Розмір статутного капіталу – 100 тис. грн. Власником фірми є мешканець Кам’янки-Бузької Юрій Петришин.