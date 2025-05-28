З аукціону продали підвальні приміщення будинку на вул. Липинського, 54 у Львові

У середу, 28 травня, управління майном спільної власності Львівської облради провело аукціон з продажу підвальних приміщень площею понад 327 м2 у будинку на вул. Липинського, 54 у Львові, де розташоване обласне бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (БТІ та ЕО). На торги зголосився один учасник ТзОВ «Наша єдність», яке запропонувало викупити підвал за 2,3 млн грн.

Йдеться про підвальні приміщення загальною площею 327,6 м2 в адміністративній чотириповерховій будівлі на вул. Липинського, 54. В описі лоту вказано, що вони використовується як технічні, там встановлені прилади, кабелі і трубопроводи загальнобудинкових інженерних комунікацій. Вхід до підвалу – через приміщення першого поверху, які є у приватній власності, облаштування окремого входу з вулиці неможливе. Підвальні приміщення повністю заглиблені у землі, наявне затоплення ґрунтовими водами. Земельна ділянка не сформована.

Стартова ціна продажу становила 2,1 млн грн. До участі в аукціоні зголосилося львівське ТзОВ «Наша єдність», яке запропонувало ціну на 200 тис. грн більшу від стартової – 2,3 млн грн.

За даними YouControl, фірма «Наша єдність» займається виробництвом хлібобулочних та кондитерських виробів та зареєстрована 26 років тому за цією ж адресою – вул. Липинського, 54. Розмір статутного капіталу – майже 3 млн грн. Власницею є львів’янка Оксана Савчин.