Інтервенційний онколог Святослав Балака з пацієнткою Оксаною Мойсеєнко

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона з допомогою сучасних навігаційних систем та ШІ знищують пухлини з точністю до міліметра. Новий метод дозволяє виявляти метастази, яких не видно на УЗД чи КТ.

45-річна Оксана Мойсеєнко бореться з онкологічною хворобою з 2017 року. У неї діагностували нейроендокринну пухлину печінки. Перші методи лікування не дали очікуваного результату: незважаючи на трансартеріальну емболізацію, пухлина продовжувала рости, здавлювати органи, і пацієнтці довелося перенести складну операцію з видалення більшої частини печінки. Та вже за пів року в залишковій паренхімі з’явилися метастази, повідомили у медзакладі.

У лікарні кажуть, що для нейроендокринних пухлин хіміотерапія зазвичай малоефективна. Тому реальним шансом зупинити прогресування захворювання для Оксани стала радіочастотна абляція — метод, що дозволяє точково знищувати пухлинні осередки теплом зсередини.

Оксана родом із Нікополя. Після початку повномасштабної війни вона переїхала до Івано-Франківська та продовжила лікування вже у Львові, у лікарні св. Пантелеймона. Саме тут запрацювала сучасна система навігації, яка поєднує в собі декілька технологій: накладення МРТ на КТ у режимі реального часу; візуалізацію навіть тих метастазів, яких не видно на УЗД або КТ; вибір оптимальної траєкторії введення електрода. І найголовніше – оцінку повноти абляції за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

За словами лікарів, цей підхід кардинально змінює можливості лікування. Якщо раніше деякі вузли залишалися непомітними або технічно недоступними, навігаційна система дозволяє виявити їх, точно влучити в центр ураження та переконатися, що пухлинна тканина знищена повністю.

«Це – єдина навігаційна система в Україні. Ми активно впроваджуємо цю технологію, тому що бачимо результат. Навіть тоді, коли традиційні методи дають обмежені можливості, сучасна навігація й штучний інтелект дозволяють виконати процедуру максимально точно й безпечно», –каже інтервенційний онколог Святослав Балака.

У Оксани лікарям вдалося у такий спосіб знищити три метастази в печінці. Жінка каже, що абляція для неї була єдиним шансом продовжити життя. Все пройшло доволі швидко. Вже за дві години після процедури жінка ходила по палаті, могла їсти, пити. Наступного ранку поїхала додому і вірить у те, що до Львова приїжджатиме лише на контрольні огляди.

Спеціалісти наголошують, що сучасні навігаційні системи та ШІ не замінюють лікаря, але роблять його точність ювелірною, а лікування – більш ефективним і передбачуваним.