Професор Костянтин Руденко і львівський кардіохірург Роман Домашич

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона спільно з професором, заступником директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтином Руденком успішно прооперували 50-річного жителя Волині, в якого був високий ризик раптової смерті. Йому провели надскладне втручання на серці – операцію Феррацці.

Проблеми з серцем у волиняна Олега Хомича почалися 9 років тому. Його турбували задишка, запаморочення, відчуття, що непритомніє. Тоді медики діагностували у нього гіпертрофічну кардіоміопатію, тобто потовщення стінок шлуночків серця, та встановили кардіостимулятор, який дещо полегштв стан пацієнта і контролював його серцевий ритм, повідомили у лікарні.

Цього року під час планового обстеження спеціалісти виявили, що перегородка лівого шлуночка збільшилася втричі. Потовщена стінка серця ускладнювала вихід крові з серця, через що органи й мозок отримували недостатньо кисню. Цей стан міг призвести до раптової смерті чоловіка.

«Кількість пацієнтів з такими проблемами зростає. Раніше операцію Феррацці могли виконати лише у Києві. Ми почали впроваджувати цю методику і в західних областях України разом із професором, заступником директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. Амосова Костянтином Руденком», – каже керівник Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Ця операція є надскладна. Львівські кардіохірурги на чолі з професором Костянтином Руденком висікли потовщену частину перегородки лівого шлуночка. Це ювелірна робота, спеціалістам необхідно було максимально точно видалити зайву тканину, відновити нормальний кровотік і водночас залишити достатній обсяг перегородки, щоб серце не втратило здатності проводити електричні імпульси.

Операція Феррацці пройшла успішно. Через тиждень після оперативного втручання волинянин у хорошому стані поїхав додому. За словами Романа Домашича, у Львові вже провели 10 операцій Феррацці і врятували 10 життів.