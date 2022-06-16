У лікарні проведитимуть наукові дослідження та практичні заняття для студентів

Клінічну лікарню Львівської залізниці, яка працює на вул. Огієнка у Львові, передадуть у підпорядкування Міністерству охорони здоров’я, зокрема, його профільній інституції – медичному університетові. На її базі створять державне некомерційне підприємство «Університетська клініка». Про це 16 червня повідомив сайт Lviv.Media.

Як пояснив виданню член правління «Укрзалізниці» Євген Лященко, робота залізничних лікарень давно визнана непрофільною діяльністю для «Укрзалізниці». За його словами, дохід лікарень покриває лише 27,3% витрат, тому вони збиткові. За останні два роки щорічний збиток таких медзакладів становить 0,8 млрд грн, а розрахунковий збиток у 2022 році — 1,46 млрд грн.

Євген Лященко додав, що серед пацієнтів відомчих лікарень залізничники становлять близько 30%. І лише 3,5% працюючих залізничників користуються послугами цих лікарень.

«Укрзалізниця» обдумувала варіант продажу медичних закладів профільному інвестору, але це не давало гарантій збереження колективу та ставило під ризик збереження профілю діяльності лікарні. Тому оптимальним варіантом вважають передачу львівської лікарні профільному інституту, який входить до структури підпорядкування МОЗ.

Таке рішення підтримали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Це дозволить отримати додаткове фінансування на заробітну плату і медикаменти та бути конкурентноспроможним учасником на ринку медичних послуг.

«У зв’язку із набуттям чинності відповідного закону України стало можливим утворення державних некомерційних підприємств як суб’єкта некомерційної господарської діяльності, що дає можливість при передачі Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті у власність Міністерства охорони здоров’я створити на її базі державне некомерційне підприємство “Університетська клініка”, а відтак підписати договір з Національною службою здоров’я України», – пояснив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На думку директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Ореста Чемериса, таке рішення сприятиме оптимізації підготовки медичних кадрів, проведення наукових досліджень, практичних занять для студентів та майбутніх науковців університету, розробці інноваційних проектів та їхньої реалізації.

Новостворена університетська клініка буде клінічною базою для навчання студентів.

«Університетська клініка – це насамперед потужна, велика і багатопрофільна лікарня, що створює можливості для навчання та досліджень. Тож передача клінічної лікарні Львівської залізниці під управління університету сприятиме оптимізації підготовки медичних кадрів», – вважає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Остаточне рішення про передачу лікарні прийме Кабінет міністрів. Нагадаємо, раніше Львівська міськрада ініціювала передачу лікарні на баланс міста.