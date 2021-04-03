Чоловік запхав руку між конструкції лавки і не міг самостійно витягти

У п’ятницю увечері, 2 квітня, у місті Стрий на Львівщині рятувальники вивільнили чоловіка, рука якого застрягла в лавці на зупинці громадського транспорту.

У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився увечері п’ятниці близько 21:00. 68-річний чоловік запхав руку між конструкції лавки на зупинці громадського транспорту на вул. Грабовецькій у Стрию та ніяк не міг самостійно витягти її назад.

Рука 68-річного чоловіка застрягла між конструкціями лавки (фото ДСНС)

На місце події викликали підрозділ ДСНС. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розтиснули металеві конструкції лавки та вивільнили потерпілого.