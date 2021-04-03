У Стрию рятувальники визволяли чоловіка, рука якого застрягла в лавці
Чоловік запхав руку між конструкції лавки і не міг самостійно витягти
У п’ятницю увечері, 2 квітня, у місті Стрий на Львівщині рятувальники вивільнили чоловіка, рука якого застрягла в лавці на зупинці громадського транспорту.
У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився увечері п’ятниці близько 21:00. 68-річний чоловік запхав руку між конструкції лавки на зупинці громадського транспорту на вул. Грабовецькій у Стрию та ніяк не міг самостійно витягти її назад.
Рука 68-річного чоловіка застрягла між конструкціями лавки (фото ДСНС)
На місце події викликали підрозділ ДСНС. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розтиснули металеві конструкції лавки та вивільнили потерпілого.
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