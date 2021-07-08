Малолітні діти, найімовірніше, наїлися несправжніх опеньок

До реанімаційного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували двох малолітніх дітей, які отруїлися грибами: трирічну дівчинку з Винників і дворічну – з Сокальського району. Діти самостійно гуляли на приватних територіях, натрапили на отруйні гриби і з’їли їх, повідомив ZAXID.NET лікар-анестезіолог Центру Тарас Оранський.

За словами лікаря, дворічну дівчинку з Сокальського району до Центру привезли вночі 6 липня, а маленьку пацієнтку з Винників – наприкінці червня і на початку липня виписали з лікарні додому. Оскільки дітей доправили до лікарні протягом кількох годин, обійшлося без серйозних наслідків.

«На момент госпіталізації якихось серйозних симптомів отруєння у дітей не було, бо їх доставили до лікарні дуже швидко. Дитину з Винників привезли буквально через годину після поїдання грибів. У неї лише було одноразове блювання. Дівчинку з Сокальського району також доставили швидко. Їм провели всі необхідні процедури, тому діти в реанімації були всього кілька днів, а далі їх перевели під спостереження лікарів в педіатричне відділення», – каже Тарас Оранський.

Дівчинка з Сокальського району, як повідомив лікар, сама гуляла на приватній території. Коли мама прибігла, побачивши, що донька щось жує, грибів вже не було. Дівчинку з Винників за поїданням дикоростучих грибів побачила сусідка. Вона відразу відвела маленьку до мами, а та звернулася до лікаря.

Які саме отруйні гриби спожили малі мандрівниці достеменно невідомо, підозрюють, що це були несправжні опеньки. Оскільки виключити токсичний вплив грибів на печінку і нирки було неможливо, дітей після відповідних реанімаційних заходів перевели в педіатричне відділення, де вони ще деякий час будуть під спостереженням педіатрів Центру.

Трирічну дівчинку з Винників на початку липня виписали з лікарні додому, а маленька пацієнтка з Сокальського району ще в педіатричному відділенні, але з нею, на щастя, все гаразд і її також скоро випишуть з лікарні.