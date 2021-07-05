За останні піроку до лікарні з алкогольним отруєнням госпіталізували 22 дітей, наймолодшому пацієнтові було лише 14 років

У минулі вихідні, 3-4 липня, до львівської міської дитячої лікарні «швидка» доставила двох підлітків, хлопця і дівчину, у яких лікарі діагностували отруєння невідомою речовиною.

16-річного львів’янина, як повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря дитячої лікарні Роман Герега, лікарі «швидкої» підібрали на вулиці, який на приїзд лікарів не реагував. У лікарні через деякий час хлопець прийшов до тями і почав зривати катетер, розкидати все довкола, кидатися на медперсонал з кулаками.

У ці вихідні у лікарні опинилася ще одна юна пацієнтка. Після святкування дня народження «швидка» привезла до лікарні 17-річну дівчину, якій стало погано після змішування різних напоїв.

«Результатів аналізів сьогодні ще нема, бо їх роблять в іншій медичній установі. І поки на руках нема цих результатів, ми ставимо діагноз – отруєння невідомою речовиною. Хоча є підозра, що хлопець отруївся алкоголем, а дівчина змішала різні напої», – каже Роман Герега.

За дівчиною невдовзі приїхали батьки і забрали її з лікарні додому.

За словами лікаря, до дитячої лікарні останнім часом доволі часто госпіталізують дітей з отруєнням алкоголем. За останні півроку було 22 таких пацієнтів різного віку. Наймолодшому було всього 14 років. Лікарі просять батьків частіше цікавитися, де і з ким їхні діти проводять вільний час, чим займаються.