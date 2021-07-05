Хлопчик, якого цькували однолітки, виліз на високу березу і не хотів спускатися

У неділю, 4 липня, у селі Солова Глинянської громади на Львівщині восьмирічний хлопчик, який став жертвою булінгу, заліз на дерево на висоту понад 8 метрів та відмовлявся спускатися. Аби зняти дитину з дерева, викликали рятувальників.

У ДСНС Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився у неділю ввечері у селі Солова Львівського району. Діти гралися на дитячому майданчику. Восьмирічний хлопчик, якого ображали інші діти, виліз на березу поруч з майданчиком на висоту понад 8 метрів та не хотів спускатися донизу. Близько 22:20 мама дитини викликала на допомогу рятувальників.

Рятувальники поспілкувалися з хлопчиком та з допомогою висувної драбини зняли його з дерева. Дитину передали мамі. Медичної допомоги малий не потребував.