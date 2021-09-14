Троє львів’ян потрапили до реанімації з отруєнням грибами
Отруїлися, найвірогідніше, блідою поганкою, яку сплутали з сироїжкою
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У неділю вранці, 12 вересня, до Львівської обласної клінічної лікарні госпіталізували трьох мешканців Львова з симптомами отруєння. Є підозра, що пацієнти отруїлися блідою поганкою. Стан двох хворих важкий, третьої – задовільний. Усі вони у реанімації, повідомила ZAXID.NET в.о. завідувача реанімаційного відділення лікарні Жанна Ушневич.
За словами лікарки, у суботу, троє друзів (дві жінки і чоловік) виїхали зі Львова на відпочинок на природу. У лісі назбирали сироїжок і вирішили посмажити їх разом з м’ясом на мангалі. Апетит у всіх після прогулянки був відмінний, але вночі їм вже стало погано і вранці у неділю вони опинилися в лікарні у реанімації.
Чоловікові – 48 років, а жінкам – 51 і 57 років.
«Стан однієї пацієнтки задовільний, бо вона не їла грибів, а лише м‘ясо, яке готувалося з грибами. А інших двох пацієнтів важкий. Є підозра, що вони отруїлися блідою поганкою, переплутали її з сироїжкою», – каже Жанна Ушневич.
Цього року на Львівщині вже був смертельний випадок отруєння блідою поганкою. 71-річна жінка з Золочівщини сплутала її з грибами-парасольками. В одній блідій поганці є від 30 до 150 смертельних доз.