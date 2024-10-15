Різотто – це страва італійської кухні, яку з легкістю можна адаптувати до української, додавши у неї сезонних білих грибів. Поки ліси ще наповнюються свіжими грибами, встигніть випробувати всі найкращі рецепти.

Інгредієнти:

цибуля - 1 шт.;

корінь селери – 100 г;

морква - 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

духмяний перець – 2 горошини;

вершкове масло 82,5% – 25 г;

білі гриби – 150 г;

біле сухе вино – 100 мл;

рис Арборіо – 200 г;

коктейльні томати – 5 шт.;

пармезан слайсами – 25 г;

базилік – 2 гілочки;

сіль та чорний мелений перець до смаку.

Спосіб приготування:

Якщо у вас заморожені білі гриби, розморозьте їх в холодильнику. Якщо використовуєте сушені, замочіть в окропі на 40 хвилин. Зваріть овочевий бульйон. Очистьте зубчик часнику та корінь селери, покладіть до невеличкої каструлі. Білу цибулю та моркву теж очистьте, розріжте на дві половини, одну додайте у бульйон. Залийте овочі 1 літром води. Додайте 2 горошини духмяного перцю та сіль до смаку. Варіть 15 хвилин, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Поки вариться бульйон, наріжте другу половину цибулини та моркви дрібним кубиком, а білі гриби наріжте більшими шматками.

Розігрійте пательню з вершковим маслом та смажте цибулю та моркву до м’якості цибулі. Перекладіть до пательні білі гриби та випаріть рідину, що виділилася.

Всипте до пательні рис арборіо. Його не потрібно промивати, бо для різото потрібно, щоб зберігся крохмаль. Обсмажте рис протягом 1 хвилини при постійному помішуванні, щоб він не пригорів.

Додайте 100 мл білого сухого вина та тушкуйте 2 хвилини, щоб алкоголь випарувався.

Тим часом із бульйону виберіть овочі та процідіть його. Почніть додавати теплий бульйон по одному полонику та випарюйте, продовжуйте процедуру протягом 15-20 хвилин, поки різото не звариться. Спробуйте рис, він повинен залишатися ще твердим всередині й м'яким зовні. Тоді це буде різото правильної консистенції та структури. Посоліть та поперчіть до смаку. У кінці приготування за бажанням можете додати четвертинки 5 коктейльних томатів.

Подавайте різото гарячим, посипавши зверху пармезаном та прикрасивши листочками базиліку.