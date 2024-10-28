Овочеве рагу з баклажанами і картоплею. Рецепт дня0
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Овочеве рагу з баклажанами є вітамінно-багатим блюдом, ідеальним для обіду чи вечері. Його можна приготувати як гарнір без м'яса, або з курячим філе – з грудки для легкості або зі стегон для соковитості.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Цибулю і часник наріжте довільно. Моркву натріть на крупній тертці. Солодкий перець очистьте від насіння і наріжте. Картоплю очистьте й наріжте кубиками. Баклажани можна не чистити, наріжте їх довільно, пише Shuba.
Картоплю й баклажани залийте водою, щоб вона тільки покрила, або налийте більше, якщо любите, щоб було багато підливи. Поставте варитися.
На сковороді розігрійте олію, насипте цибулю і моркву, трохи припустіть. Додайте перець, готуйте 2 хвилини. Посипте овочі борошном, перемішайте, готуйте 1-2 хвилини.
Помідори очистьте і наріжте, засипте до овочів у сковороду, посоліть і тушкуйте, помішуючи, близько 5 хвилин.
Коли картопля і баклажани будуть готові, додайте до них овочі зі сковороди й проваріть хвилин 10. Скуштуйте і додайте, якщо треба, солі.
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