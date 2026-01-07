Хоча багато хто просто варить рис у звичайній воді, мало хто розуміє, що він вбирає рідину, в якій готується

Простий гарнір із рису можна легко перетворити та ароматну страву, якщо варити його не лише у звичайній воді. Express розповідає, як зробити рис смачнішим за допомогою одного просто інгредієнту.

Джилл Найстул, кулінарна експертка і засновниця One Good Thing, розкрила свій секрет, як зробити смачний рис, використовуючи лише кубик курячого бульйону.

«Рис – чудовий гарнір, бо він ситний і економний, але звичайний білий рис, зварений у воді, може досить швидко набриднути. Після того як я почала використовувати рис на курячому бульйоні, я без проблем отримую вечерю цікавою, не жертвуючи одним із наших основних гарнірів», – розповіла вона.

Цей спосіб може здатися простим, але приготування рису з бульйонним кубиком забезпечує значно більшу глибину смаку, ніж звичайна вода. Коли рис тушкується, він вбирає в себе всі спеції та смаки. Крім того, ви можете варити рис на бульйоні, звареному завчасно.