Як у ресторані: як зварити ідеальний смачний рис
Якщо ви хочете отримати більш довершену страву, можна скористатися ресторанним способом – варити рис на бульйоні
У ресторанах часто застосовують хитрий спосіб – готують рис не просто у воді, а у бульйоні, який збагатить смак страви. «24 канал» розповідає, як зробити так, щоб рис вийшов смачним там розсипчастим.
Як зварити рис на бульйоні?
- Спочатку промиваємо рис та кладемо його у каструлю. Потім заливаємо його бульйоном у співвідношенні 1:2.
- Накриваємо каструлю кришкою та ставимо на великий вогонь, щоб бульйон закипів.
- Одразу після цього зменшуємо вогонь до мінімального рівня та варимо до готовності.
- Після приготування рису, залишаємо його ще на кілька хвилин у закритій каструлі. Завдяки цьому він буде розсипчастим та матиме насичений смак.
