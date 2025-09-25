фото Unsplash

Якщо ви хочете отримати більш довершену страву, можна скористатися ресторанним способом – варити рис на бульйоні

У ресторанах часто застосовують хитрий спосіб – готують рис не просто у воді, а у бульйоні, який збагатить смак страви. «24 канал» розповідає, як зробити так, щоб рис вийшов смачним там розсипчастим. Як зварити рис на бульйоні? Спочатку промиваємо рис та кладемо його у каструлю. Потім заливаємо його бульйоном у співвідношенні 1:2. Накриваємо каструлю кришкою та ставимо на великий вогонь, щоб бульйон закипів. Одразу після цього зменшуємо вогонь до мінімального рівня та варимо до готовності. Після приготування рису, залишаємо його ще на кілька хвилин у закритій каструлі. Завдяки цьому він буде розсипчастим та матиме насичений смак.

