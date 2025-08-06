Вибір води – найголовніший момент, на який потрібно звернути увагу, коли ви збираєтеся варити рис

Правильна температура води – ключовий нюанс для приготування розсипчастого рису. Ukr.Media розповідає, якої водою потрібно заливати рис при варінні.

Яку воду обрати для рису?

Вибір води – найголовніший момент, на який потрібно звернути увагу, коли ви збираєтеся варити рис.

Потрібно використовувати проточну воду без домішок або очищену, але таку, щоб вона не зіпсувала смак страви. Якщо ви хочете отримати ароматний та смачний рис, його можна варити на м’ясному бульйоні, найкраще підійде саме курячий.

Перед початком варіння рис потрібно промити у холодній воді, поки вода не стане прозорою. А ось варити рис краще у киплячій воді, щоб отримати розсипчасту структуру, тобто спершу варто довести воду до кипіння, а потім вкинути туди крупу.