Чи потрібно промивати пропарений рис перед варінням: пояснення і корисні поради
Кулінари радять промивати будь-який рис, навіть пропарений
Пропарений рис багатий на поживні речовини, які покращують травлення, а також сприяють виведенню токсинів. Але багато хто не знає, чи треба його мити перед варінням. «24 канал» розповідає, як правильно поводитися з таким рисом, щоб зберегти його користь та смак.
Чи потрібно мити пропарений рис?
Кулінари радять промивати будь-який рис, навіть пропарений. Вся річ у тому, що не відомо, де та як він зберігався до того як був запакований, тому краще крупу помити 2 або 3 рази.
Окрім того промивання також допомагає видалити з крупи сміття, пил та зайвий крохмаль, який може призвести до того, що рис стане липким. Також промивання допоможе вам збалансувати смак рису.
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