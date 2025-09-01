Саме цей етап допомагає позбутися крохмального пилу, через який зерна злипаються та перетворюють в кашу

Щоб рис вийшов розсипчастим, найважливіше – ретельно промити крупу перед варінням. Саме цей етап допомагає позбутися крохмального пилу, через який зерна злипаються та перетворюють в кашу. Ukr.Media розповідає, як правильно промивати рис.

Як правильно промивати рис?

Рис потрібно промивати в холодній воді, обережно перемішуючи його руками. Першу воду зливають одразу, адже вона зазвичай стає каламутною. Далі процедуру повторюють доти, доки вода не перестане бути білуватою. Зазвичай достатньо 4-5 промивань, але деякі сорти, наприклад басматі, потребують більше.

Після промивання рис краще залишити в друшляку на кілька хвилин, щоб зайва волога могла стекти. Також якщо одразу відправити промитий рис у каструлю, надлишок води порушить пропорції.

Скільки води потрібно для варіння рису?

Для різних сортів рису існують свої пропорції: