фото Unsplash

Якщо варена свинина виходить жорсткою, мов гума, проблема у порушенні технології

Навіть якісне м’ясо можна зіпсувати, неправильно приготувавши. Якщо варена свинина виходить жорсткою, мов гума, проблема у порушенні технології. Woman24 пояснює, які помилки найчастіше допускають під час варіння. Головні помилки, яких варто уникати Неправильна нарізка. М’ясо потрібно нарізати впоперек гострим ножем, інакше дуже великий ризик того, що під час нарізки на шматки воно просто втратить усі свої соки. Використання холодної води. Заливати свинину необхідно окропом, адже тоді білок швидко згортатиметься, а соки залишаться всередині. Така проста процедура допоможе приготувати страву соковитою. Неправильне варіння. Тривалість приготування залежить від товщини шматків м’яса. Позбутися специфічного запаху при варінні можна за допомогою спецій та цибулини, які додаються в каструлю в процесі приготування. Також потрібно не забувати прибирати пінку, одразу коли вона з’являється. Посолили свинину завчасно. Щоб отримати ідеальну свинину варто солити її за десять хвилин до завершення приготування.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter