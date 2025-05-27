Свинина після варіння стає жорсткою, як гума: головні помилки приготування
Якщо варена свинина виходить жорсткою, мов гума, проблема у порушенні технології
Навіть якісне м’ясо можна зіпсувати, неправильно приготувавши. Якщо варена свинина виходить жорсткою, мов гума, проблема у порушенні технології. Woman24 пояснює, які помилки найчастіше допускають під час варіння.
Головні помилки, яких варто уникати
- Неправильна нарізка. М’ясо потрібно нарізати впоперек гострим ножем, інакше дуже великий ризик того, що під час нарізки на шматки воно просто втратить усі свої соки.
- Використання холодної води. Заливати свинину необхідно окропом, адже тоді білок швидко згортатиметься, а соки залишаться всередині. Така проста процедура допоможе приготувати страву соковитою.
- Неправильне варіння. Тривалість приготування залежить від товщини шматків м’яса. Позбутися специфічного запаху при варінні можна за допомогою спецій та цибулини, які додаються в каструлю в процесі приготування. Також потрібно не забувати прибирати пінку, одразу коли вона з’являється.
- Посолили свинину завчасно. Щоб отримати ідеальну свинину варто солити її за десять хвилин до завершення приготування.
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