У цьому варіанті приготування м’яса айва та яблука врівноважують жирність свинини, утворюючи ідеальну кислинку.

Інгредієнти (на 5 порцій):

свиняча корейка 1кг

айва 1-2 шт.

шпондер 100гр

лаврове листя 3 шт.

чебрець 1 пучок (або 1 ч.л. сухого)

розмарин 2 гілочки (або ½ ч.л. сухого)

яблука (дрібні, це досить важливо) 6 шт.

сухе біле вино 1/2 скл.

гірчиця 1 ст.л.

оцет 1 ст.л.

мед 1 ч.л.

оливкова олія ​​2 ст.л.

сіль, перець за смаком.

Глибоко (але не до кінця) надрізати м'ясо між реберцями, щоб розділити їх. Зачистити ребра. У кожен розріз покласти трохи чебрецю, солі та перцю. Вимити айву, видалити серцевину, нарізати скибочками завтовшки 1 см та вставити в розрізи на м'ясі.

Шматок свинини обгорнути смужками шпондера, залишивши неприкритими реберця і айву. Корейку обв'язати ниткою, щоб щільно притиснути смужки щпондера до м'яса. Помістити у форму для запікання, змащену олією, покласти в неї розмарин, лавровий лист та чебрець, запікати в духовці 10 хв. при 180°. Потім полити м'ясо вином, прикрити фольгою і запікати протягом 1 год.

Зняти фольгу, додати цілі яблука та запікати ще 20 хв. Вийняти м'ясо та яблука.

У формі для запікання змішати сік, що залишився, гірчицю, оцет і мед. Проварити 5 хв., поки соус не стане густим. Перелити в соусник та подавати разом із запеченим м’ясом.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»