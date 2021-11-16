Свиняча корейка з айвою, яблуками та пряними травами. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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У цьому варіанті приготування м’яса айва та яблука врівноважують жирність свинини, утворюючи ідеальну кислинку.
Інгредієнти (на 5 порцій):
- свиняча корейка 1кг
- айва 1-2 шт.
- шпондер 100гр
- лаврове листя 3 шт.
- чебрець 1 пучок (або 1 ч.л. сухого)
- розмарин 2 гілочки (або ½ ч.л. сухого)
- яблука (дрібні, це досить важливо) 6 шт.
- сухе біле вино 1/2 скл.
- гірчиця 1 ст.л.
- оцет 1 ст.л.
- мед 1 ч.л.
- оливкова олія 2 ст.л.
- сіль, перець за смаком.
Глибоко (але не до кінця) надрізати м'ясо між реберцями, щоб розділити їх. Зачистити ребра. У кожен розріз покласти трохи чебрецю, солі та перцю. Вимити айву, видалити серцевину, нарізати скибочками завтовшки 1 см та вставити в розрізи на м'ясі.
Шматок свинини обгорнути смужками шпондера, залишивши неприкритими реберця і айву. Корейку обв'язати ниткою, щоб щільно притиснути смужки щпондера до м'яса. Помістити у форму для запікання, змащену олією, покласти в неї розмарин, лавровий лист та чебрець, запікати в духовці 10 хв. при 180°. Потім полити м'ясо вином, прикрити фольгою і запікати протягом 1 год.
Зняти фольгу, додати цілі яблука та запікати ще 20 хв. Вийняти м'ясо та яблука.
У формі для запікання змішати сік, що залишився, гірчицю, оцет і мед. Проварити 5 хв., поки соус не стане густим. Перелити в соусник та подавати разом із запеченим м’ясом.
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