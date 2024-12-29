Святковий стіл – це не лише головна страва, але й безліч смачних закусок, які створюють атмосферу святковості та незабутнього настрою. Щоб ваш стіл був різноманітним і оригінальним, Shuba підібрали для вас 10 найкращих закусок, які легко приготувати, і які без сумніву сподобаються всім гостям. Від класичних варіантів до оригінальних новинок, кожен знайде для себе щось особливе.

Канапе на шпажках з червоною рибою

Інгредієнти:

риба червона, філе – 40 г;

вершковий сир – 80 г;

огірок – 0,5 шт.;

зелень за смаком;

хліб цільнозерновий – 120 г.

Спосіб приготування:

Наріжте хліб тонкими квадратиками або трикутниками. Підсушіть їх у тостері або на сухій сковороді, близько 1 хвилини. Намастіть вершковий сир тонким шаром на кожен шматочок хліба.

Наріжте червону рибу тонкими смужками. Змастіть їх вершковим сиром і скрутіть у рулетики. Огірок помийте і наріжте тонкими кружальцями або смужками.

На шпажку нанижіть рулетик із риби, кружальце огірка та прикріпіть усе до основи з хліба. Прикрасьте готові канапе гілочкою кропу чи листочками петрушки.

Гострі креветки на шпажках

Інгредієнти:

креветки – 700 г;

оливкова олія – 65 мл;

сіль – 6 г;

часник сушений – 1 г;

цибулевий порошок – 1 г;

каєнський перець – 3 г;

орегано сушене – 0,5 г;

сушений чебрець – 0,5 г;

базилік сушений – 0,5 г;

перець білий мелений – 1 г;

перець чорний мелений – 1 г;

лимон, сік за смаком.

Спосіб приготування:

Свіжоморожені креветки розморозьте за кімнатної температури. Почистьте їх від голів, панцирів і кишкової вени. Кінчики хвостиків залишіть. Промийте й обсушіть креветки паперовим рушником.

Змішайте олію, лимонний сік до смаку та всі спеції. Додайте в цей маринад креветки та залиште на час від 20 хвилин до 1 години. Тим часом розігрійте духовку до 190°С. Дерев’яні шпажки замочіть у воді.

Нанизуйте креветки на дерев’яні шпажки по 4 штуки. Кожну креветку треба проткнути двічі – у найтовщому місці та біля хвоста.

Викладіть креветки на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте по 3 хвилини з кожного боку.

Курятина з ананасами на шпажках

Інгредієнти:

для лимонного-йогуртового соусу:

йогурт без наповнювача – 105 г;

оливкова олія – 24 мл;

лимон, сік – 1/2 шт.;

сіль – 2 г.

для шашликів:

оливкова олія – 50 мл;

сік ананасовий – 60 мл;

зубки часнику – 2 шт.;

соус соєвий – 15 мл;

сіль – 8 г;

перець чорний мелений – 2 г;

куряча грудка – 1 шт.;

ананас свіжий – 1 кг;

перець болгарський червоний – 2 шт.;

рис за смаком.

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці всі інгредієнти для соусу. Якщо ви любите, щоб соусу було багато, збільште кількість інгредієнтів вдвічі. Підготуйте інгредієнти. Часник подрібніть. Курячу грудку наріжте на шматочки 2,5 см. Ананас і болгарські перці також наріжте на шматочки 2,5 см. Для того, щоб шашлички мали апетитніший вигляд, радимо використовувати зелений і червоний болгарські перці

Приготуйте маринад. Збийте в середній мисці оливкову олію, ананасовий сік, часник, соєвий соус, сіль і перець. Додайте курку в миску і перемішайте, щоб покрити маринадом. Залиште маринуватися на 20-30 хвилин або на ніч.

Нанизуйте ананас, перець і курку на шампури у будь-якому порядку, чергуючи між собою філе, овочі та фрукти. Спробуйте розподілити інгредієнти порівну між вісьмома шпажками.

Безпосередньо перед тим, як покласти шашлик на гриль, натріть решітки олією, щоб знати, що шашлик не прилипне. Викладіть шашлики та готуйте їх від 5 до 6 хвилин з кожного боку. Переверніть кілька разів, поки загальний час приготування на грилі не досягне діапазону 15-18 хвилин.

Смажені мідії на шпажках по-турецьки

Інгредієнти:

для соусу:

хліб білий, скибочка – 1 шт.;

волоські горіхи – 50 г;

вода – 30 мл;

зубки часнику – 2 шт.;

лимон, сік – 1 ст. л.;

кунжутна паста тахіні – 2 ст. л.;

грецький йогурт – 140 г;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

кріп, гілочка – 5 г;

основні:

мідії – 200 г;

борошно пшеничне – 60 г;

пиво – 120 мл;

олія соняшникова рафінована – 400 мл;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Приготуйте соус. Залийте водою хлібний м’якуш, відтисніть і подрібніть. Дрібно нарубайте горіхи, часник пропустіть через прес, кріп помийте і дрібно наріжте. Змішайте ці всі інгредієнти.

Підготуйте мідії. Почистіть їх від мушель і нанижіть на шпажки.

Змішайте вінчиком борошно, пиво (можна замінити на воду) та сіль до однорідності.

У сотейнику чи глибокій сковороді добре розігрійте олію. Шпажки з мідіями занурте спочатку в кляр і потім опустіть у гарячу олію. Обсмажуйте протягом 1-2 хвилини до золотистого кольору.

Викладіть мідії на шпажках на паперові рушники, щоб стекли надлишки олії. Подавайте шашлички з мідій гарячими із соусом і часточками лимона.

Канапе з оселедця і яблук

Інгредієнти:

оселедець – 2 шт.;

яблуко – 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.;

французька гірчиця – 2 ст. л.;

оцет – 10 мл;

зелена цибуля – 20 г;

олія соняшникова – 40 г.

Спосіб приготування:

Оселедець очистьте і відокремте філе. Намастіть його французькою гірчицею.

Одну цибулю очистьте і наріжте півкільцями. На дно контейнера розкладіть половину цибулі, на неї викладіть філе оселедця. Зверху викладіть решту цибулі.

Для заправки змішайте оцет і олію. Полийте оселедець заправкою, накрийте контейнер харчовою плівкою і залиште рибу маринуватися на 1 годину.

Яблука помийте, розріжте навпіл і видаліть серцевини. Наріжте половинки скибочками товщиною 5 мм. Другу цибулю очистьте і наріжте півкільцями. Обсмажте в олії до золотистості, додайте яблука і перемішайте.

Замариноване філе оселедця наріжте шматочками по розміру скибочок яблук. На кожну скибочку яблука покладіть трохи обсмаженої цибулі, зверху викладіть шматочок оселедця. Скріпіть «канапки» шпажками і посипте зеленою цибулею.