Гарячий сендвіч з маринованим кабачком і шинкою. Рецепт дня0
Сендвіч з кабачком і сиром – смачний варіант гарячого бутерброда, який легко приготувати на пательні. Завдяки поєднанню сиру, шинки та маринованого кабачка страва виходить ситною, але водночас легкою. Готувати сендвіч потрібно на пательні з вершковим маслом, щоб хліб мав золотисту скоринку, а моцарелу можна замінити іншим ніжним сиром. Щоб кабачок був ніжним, його потрібно нарізати максимально тонкими слайсами. Рецепт від Кarinaishere.
Інгредієнти:
- 1 шт.;
- 0.5 шт.;
- 0.5 шт.;
- 1 шт.;
- за смаком;
- за смаком;
- 1 ч. л.;
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- 100 г;
- 80 г;
- 50 г;
- 20 г.
Спосіб приготування:
Наріжте кабачок тонкими слайсами. Додайте лимонний сік, цедру, подрібнений часник, оливкову олію, дрібно нарізаний кріп, сіль і перець. Перемішайте і залиште маринуватися на 5 хвилин.
Наріжте дві скибки хліба та викладіть на них порізану моцарелу.
Поверх сиру розкладіть маринований кабачок, зверху – шинку та ще один шар моцарели.
Посипте тертим твердим сиром і накрийте другою скибкою хліба.
Розігрійте пательню з вершковим маслом і обсмажте сендвічі з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте гарячими.