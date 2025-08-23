Сендвіч з кабачком і сиром – смачний варіант гарячого бутерброда, який легко приготувати на пательні. Завдяки поєднанню сиру, шинки та маринованого кабачка страва виходить ситною, але водночас легкою. Готувати сендвіч потрібно на пательні з вершковим маслом, щоб хліб мав золотисту скоринку, а моцарелу можна замінити іншим ніжним сиром. Щоб кабачок був ніжним, його потрібно нарізати максимально тонкими слайсами. Рецепт від Кarinaishere.

Інгредієнти:

кабачки – 1 шт.;

1 шт.; лайм, цедра – 0.5 шт.;

0.5 шт.; лимон, сік – 0.5 шт.;

0.5 шт.; зубки часнику – 1 шт.;

1 шт.; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

за смаком; оливкова олія – 1 ч. л.;

1 ч. л.; кріп, гілочка – 1 шт.;

1 шт.; хліб житній, скибочки – 2 шт.;

2 шт.; сир моцарели – 100 г;

100 г; шинка – 80 г;

80 г; сир твердий – 50 г;

50 г; масло вершкове – 20 г.

Спосіб приготування:

Наріжте кабачок тонкими слайсами. Додайте лимонний сік, цедру, подрібнений часник, оливкову олію, дрібно нарізаний кріп, сіль і перець. Перемішайте і залиште маринуватися на 5 хвилин.

Наріжте дві скибки хліба та викладіть на них порізану моцарелу.

Поверх сиру розкладіть маринований кабачок, зверху – шинку та ще один шар моцарели.

Посипте тертим твердим сиром і накрийте другою скибкою хліба.

Розігрійте пательню з вершковим маслом і обсмажте сендвічі з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте гарячими.