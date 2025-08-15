куряче філе – 2 шт.;

твердий сир – 100 г;

яйця – 2 шт.;

кефір – 100 г;

борошно – 100 г;

зелень кропу, петрушки, зелена цибуля – за смаком;

сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте куряче філе й твердий сир дрібними кубиками. Додайте до них яйця, кефір, борошно, подрібнену зелень кропу, петрушки та зеленої цибулі. Посоліть і поперчіть за смаком. Добре перемішайте масу до однорідності.

Викладайте суміш столовою ложкою на добре розігріту сковорідку з олією. Обсмажуйте у формі невеликих оладок на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.