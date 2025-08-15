Рецепти
Соковиті курячі оладки з сиром. Рецепт дня0
Оладки з курячого фаршу з сиром – проста й смачна страва. Вони швидко готуються, виходять соковитими та добре поєднуються з гарніром або овочами. Рецепт від Сookpad.
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- кефір – 100 г;
- борошно – 100 г;
- зелень кропу, петрушки, зелена цибуля – за смаком;
- сіль та мелений чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Наріжте куряче філе й твердий сир дрібними кубиками. Додайте до них яйця, кефір, борошно, подрібнену зелень кропу, петрушки та зеленої цибулі. Посоліть і поперчіть за смаком. Добре перемішайте масу до однорідності.
Викладайте суміш столовою ложкою на добре розігріту сковорідку з олією. Обсмажуйте у формі невеликих оладок на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
