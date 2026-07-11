Томатний суп – легка страва, яку можна приготувати з простих інгредієнтів за короткий час. Цей рецепт родом з Італії посідає там особливе місце. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Помідори 1 кг Сік томатний 200 мл Масло 50 г Овочевий бульйон 400 мл Цибуля жовта ріпчаста 2 шт Зубчики часнику 4 шт Борошно 60 г Сир твердий 50 г Цукор 20 г Петрушка 10 г Сіль до смаку Перець чорний мелений до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистіть цибулю та часник, після чого довільно подрібніть їх. Помийте томати та наріжте на кубики. Натріть сир в окрему тарілку.

Крок 2 Розігрійте у глибокій каструлі або сковорідці масло. Коли воно почне пінитися, додайте часник, цибулю, сіль та перець. Тушкуйте суміш приблизно 7 хвилин, не забуваючи постійно помішувати. У результаті цибуля має стати м’якою.

Крок 3 Додайте в місткість борошно, ретельно перемішайте з цибулею та часником. Готуйте суміш ще 5–7 хвилин. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте в борошняну суміш томат та налийте томатний сік.

Крок 5 Додайте бульйон і цукор, за бажанням. Ретельно змішайте масу. Доведіть на сильному вогні до кипіння, зменште вогонь до середнього та готуйте суп 20 хвилин, не накриваючи кришкою.