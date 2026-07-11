Томатний суп. Рецепт дня
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Томатний суп – легка страва, яку можна приготувати з простих інгредієнтів за короткий час. Цей рецепт родом з Італії посідає там особливе місце. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Помідори
|1 кг
|Сік томатний
|200 мл
|Масло
|50 г
|Овочевий бульйон
|400 мл
|Цибуля жовта ріпчаста
|2 шт
|Зубчики часнику
|4 шт
|Борошно
|60 г
|Сир твердий
|50 г
|Цукор
|20 г
|Петрушка
|10 г
|Сіль
|до смаку
|Перець чорний мелений
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистіть цибулю та часник, після чого довільно подрібніть їх. Помийте томати та наріжте на кубики. Натріть сир в окрему тарілку.
Крок 2
Розігрійте у глибокій каструлі або сковорідці масло. Коли воно почне пінитися, додайте часник, цибулю, сіль та перець. Тушкуйте суміш приблизно 7 хвилин, не забуваючи постійно помішувати. У результаті цибуля має стати м’якою.
Крок 3
Додайте в місткість борошно, ретельно перемішайте з цибулею та часником. Готуйте суміш ще 5–7 хвилин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте в борошняну суміш томат та налийте томатний сік.
Крок 5
Додайте бульйон і цукор, за бажанням. Ретельно змішайте масу. Доведіть на сильному вогні до кипіння, зменште вогонь до середнього та готуйте суп 20 хвилин, не накриваючи кришкою.
Крок 6
Остудіть суп та збийте у блендері. Подавати суп потрібно гарячим із сухариками, тертим сиром та петрушкою.