Щоб вона довше залишалася соковитою та свіжою, достатньо змінити спосіб зберігання та врахувати кілька простих нюансів

Зелена цибуля швидко втрачає свіжість, якщо просто покласти її в холодильник. Щоб вона довше залишалася соковитою та свіжою, достатньо змінити спосіб зберігання та врахувати кілька простих нюансів. Martha Stewart розповідає, як правильно зберігати зелену цибулю в холодильнику.

Як зберегти зелену цибулю в холодильнику?

Щоб зелена цибуля довше залишалася свіжою, купуйте лише пучки з білими цибулинами та корінцями. Коріння повинно бути цілим, така цибуля не тільки краще зберігається, але її також можна буде повторно посадити, якщо ви маєте таке бажання. Цибуля без коренів швидше псується і вже не підійде для повторної посадки.

Також зверніть увагу й на стебла: вони повинні бути сухими, пружними. Якщо підсохли лише верхівки або зовнішні листки, їх можна видалити.

Хороша цибуля повинна бути щільною на дотик, а біла частина – без пошкоджень і м’яких ділянок.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Один із найпростіших способів зберегти зелену цибулю свіжою – поставити її в банку з водою. Такий метод підходить не тільки для зберігання в холодильнику, а й на кухонному столі:

Налийте у високу банку трохи води, щоб вона покривала лише коріння. Поставте в неї пучок зеленої цибулі корінням вниз. Якщо залишаєте цибулю в холодильнику, накрийте її зверху пакетом і закріпіть гумкою. Міняйте воду кожні 2–3 дні.

За таких умов зберігання зелена цибуля може залишатися свіжою до двох-трьох тижнів.