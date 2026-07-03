Після морозильної камери цибуля змінює текстуру, тому підходить не для всіх страв

Заморожування цибулі – простий спосіб зберегти овоч, якщо його багато або ви не встигаєте використати запаси. Водночас після морозильної камери цибуля змінює текстуру, тому підходить не для всіх страв. The Spruce Eats розповідає, як правильно заморожувати цибулю та в яких випадках цей спосіб зберігання буде найкращим.

Як правильно заморозити цибулю?

Перед заморожуванням цибулю рекомендують:

Очистити від лушпиння. Помити та добре висушити. Нарізати на шматочки потрібного розміру. Розкласти в один шар на деко й попередньо заморозити до твердого стану.

Після цього шматочки можна пересипати в герметичний пакет або контейнер. Такий спосіб не дасть їм злипнутися в одну грудку. Заморожену цибулю можна зберігати в морозилці до 10 місяців.

Для чого підійде заморожена цибуля?

Заморожена цибуля найкраще підходить для приготування страв, оскільки вона не має такої яскравої свіжості, як свіжа. Ви можете використовувати її в супі, рагу, запіканках, або обсмажувати з яловичим фаршем.

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