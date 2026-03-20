Головна різниця між цими продуктами – у смаку

Хоча цибуля шалот і звичайна ріпчаста цибуля належать до однієї родини, ви можете помітити, що багато рецептів конкретно пишуть про той чи інший інгредієнт. EatingWell розповідає, у чому різниця між ними різниця.

Чим відрізняється цибуля шалот від ріпчастої цибулі?

Смак і аромат

Головна різниця між цими продуктами – у смаку. Шалот має смак, який деякі люди описують як цибульний з легким присмаком часнику. У сирому вигляді він має перцевий присмак, як червона цибуля, але після приготування стає солодким. Його смак дещо ніжніший, аніж у звичайної цибулі.

Зовнішній вигляд

Рпчаста цибуля – це круглий овоч, який буває червоного, жовтого та білого кольорів. Також є різні сорти, спеціально виведені для більш солодкого смаку. Зовні цибуля має суху оболонку.

Шалот – це невеликий овоч, який всередині має біло-лавандовий відтінок, а також тонку паперову шкірку.

Використання в кулінарії

Важливо пам’ятати, що шалот має м’якший смак. Якщо ви замінюєте шалот на ріпчасту цибулю, наприклад, у салатах, використовуйте меншу кількість цибулі або виберіть сорт з м’якшим смаком.