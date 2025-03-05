Якщо правильно постити, то це принесе лише користь організму

Піст – це не просто релігійна традиція, а можливість перезавантажити організм, відмовившись від важкої їжі. Утім, не все так просто: якщо підходити до цього бездумно, можна отримати не очищення, а проблеми зі здоров’ям, каже дієтолог Андрій Маковецький, і пояснює, що може піти не так і як цього уникнути.

Чим може зашкодити піст?

Брак білка – слабкість і втрата м’язів. Під час посту ми відмовляємося, передусім, від м’яса. А ті, хто дотримується суворого посту, не їдять не лише м’яса, а й іншу їжу тваринного походження: яйця, молочні продукти тощо. А саме у цих продуктах багато білка.

«Білок – це головний «будівельний матеріал» для нашого тіла. Якщо його не вистачає, ви можете відчувати втому, слабкість, зниження імунітету. Також можливе випадіння волосся та ламкість нігтів», – каже дієтолог.

Аби цього не допустити, Андрій Маковецький радить включати в раціон бобові (сочевицю, нут, квасолю), тофу, гриби, горіхи, насіння, комбінувати рослинні джерела білка: наприклад, сочевиця + рис або кіноа + горіхи. Додавайте у страви більше зелені (шпинат, руколу), бо вона також містить білок.

Дефіцит заліза – втома, блідість, запаморочення. Без м’яса та риби також може знизитися рівень заліза, що призведе до анемії. Ознаки: слабкість, головний біль, бліда шкіра, ламкі нігті. Аби цього уникнути, їжте більше продуктів із залізом: шпинат, буряк, гречку, бобові, гарбузове насіння. Поєднуйте їх із продуктами, багатими на вітамін С (лимон, апельсин, перець), це допоможе засвоювати залізо. Не пийте каву та чай одразу після їжі, вони заважають всмоктуванню заліза.

Недостатньо жирів – суха шкіра, проблеми з гормонами. Без жирів організму складно виробляти гормони, засвоювати вітаміни та підтримувати здоров’я шкіри. Тому додавайте в раціон авокадо, горіхи, насіння льону та чіа, оливкову олію. Готуйте страви на кокосовому або мигдальному молоці. Включайте у меню насіння кунжуту, гарбуза та соняшника.

Дефіцит кальцію – проблеми із зубами та кістками. Молочні продукти – головне джерело кальцію, а під час посту вони під забороною. Дефіцит кальцію може призвести до ослаблення кісток, зубів та навіть судом у м’язах. Аби цього не допустити, їжте більше кунжуту (тахіні), маку, мигдалю, броколі, зелені. Додавайте в раціон соєве молоко або тофу, збагачені кальцієм. Проводьте більше часу на сонці – це допоможе організму виробляти вітамін D, який покращує засвоєння кальцію.

Підвищене споживання вуглеводів – набір ваги. Часто люди під час посту їдять багато хліба, макаронів, картоплі, що може призвести до зайвих кілограмів. Набрати зайві кілограми легко, та непросто їх позбутися. Тому робіть ставку на корисні вуглеводи: гречку, кіноа, булгур, овес. Замініть білий хліб на цільнозерновий. Додавайте у раціон більше овочів, особливо зелених (шпинат, капуста, рукола).

Дефіцит вітаміну В12 – проблеми з нервовою системою. Цей вітамін є тільки в продуктах тваринного походження. Його нестача може призвести до погіршення пам’яті, дратівливості, депресії. Тож їжте продукти, збагачені В12 (деякі види рослинного молока, збагачені пластівці). Приймайте добавки В12, якщо піст тривалий.

Як правильно постити, щоб не нашкодити здоров’ю: п’ять простих правил

Піст може бути чудовим часом для оновлення організму, каже Андрій Маковецький, але тільки якщо підходити до нього з розумом. Якщо уникати основних помилок, стежити за харчуванням, тоді цей період принесе організму лише користь. Ось прості правила, яких варто дотримуватися під час посту.

1.Збалансований раціон. Кожен прийом їжі має містити білки, жири та вуглеводи.

2.Різноманітність. Що більше продуктів різних кольорів на тарілці, то краще.

3.Контроль нутрієнтів. Стежте, щоб у раціоні було достатньо заліза, кальцію, жирів та білка.

4.Правильні перекуси. Горіхи, насіння, фрукти, сухофрукти – чудовий варіант.

5.Не забувайте про воду. Організму важливо отримувати достатньо рідини, особливо коли їсте більше клітковини.