У 2026 році Великдень святкуватимуть 12 квітня, тому піст розпочнеться досить рано. Його початок припадає на понеділок, 23 лютого, одразу після завершення Масниці. Триватиме він 48 днів і завершиться 11 квітня, у Велику суботу. Що треба знати про основні обмеження у піст, пише Telegraf.

Скільки триває піст і з яких частин складається

Великий піст складається з двох основних періодів. Перші 40 днів називають Чотиридесятницею – це час покаяння, молитви та стриманості. Останній тиждень перед Великоднем – Страсний тиждень, присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. У православній традиції цей піст вважається найсуворішим у році.

Головні обмеження в харчуванні

Упродовж посту з раціону виключаються всі продукти тваринного походження. Заборонено вживати м’ясо, молочні продукти, яйця. Риба дозволяється лише двічі – на Благовіщення 7 квітня та у Вербну неділю 5 квітня. Основу харчування становлять овочі, фрукти, крупи, бобові та страви на рослинній основі.

Духовні заборони та спосіб життя

Великий піст – це не лише зміни в меню, а й період духовного очищення. Вірянам рекомендують утримуватися від гучних розваг, святкувань і відвідин розважальних заходів. Важливо контролювати емоції, уникати сварок, образ, заздрості та осуду.