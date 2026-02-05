Правила обчислення дати Паски були закріплені ще у 325 році

Великдень – одне з найважливіших християнських свят, до якого українці традиційно готуються заздалегідь. У 2026 році це свято знову припадає на різні дні для різних християнських церков, тож варто розібратися в датах детально.

Як визначають дату святкування Великодня

Правила обчислення дати Великодня були закріплені ще у 325 році на Нікейському соборі й діють донині. Вони однакові для всіх християнських церков, незалежно від календаря.

Як пише УНІАН, церква вираховує, коли Великдень, за місячним календарем. Для цього береться день весняного рівнодення (тобто 21 березня) і знаходиться найближчий до нього повний місяць. Свято настає в неділю відразу після цієї фази Місяця. Також у православних додається ще одне правило – якщо на шукану дату випадає юдейський Песах, то Великдень переноситься на період після його закінчення. У католиків такої норми немає.

Коли відзначаємо Великдень у 2026 році

У 2026 році дати святкування Великодня в Україні такі: