Лишилося кілька місяців: як визначається дата Великодня і коли святкуємо у 2026 році
Великдень – одне з найважливіших християнських свят, до якого українці традиційно готуються заздалегідь. У 2026 році це свято знову припадає на різні дні для різних християнських церков, тож варто розібратися в датах детально.
Як визначають дату святкування Великодня
Правила обчислення дати Великодня були закріплені ще у 325 році на Нікейському соборі й діють донині. Вони однакові для всіх християнських церков, незалежно від календаря.
Як пише УНІАН, церква вираховує, коли Великдень, за місячним календарем. Для цього береться день весняного рівнодення (тобто 21 березня) і знаходиться найближчий до нього повний місяць. Свято настає в неділю відразу після цієї фази Місяця. Також у православних додається ще одне правило – якщо на шукану дату випадає юдейський Песах, то Великдень переноситься на період після його закінчення. У католиків такої норми немає.
Коли відзначаємо Великдень у 2026 році
У 2026 році дати святкування Великодня в Україні такі:
- Римо-католицька церква – 5 квітня.
- Православна церква України та Українська греко-католицька церква – 12 квітня, оскільки на 5 квітня припадає Песах.