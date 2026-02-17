Рибні котлети можна готувати з хека або минтая, отримуючи ніжну текстуру та приємний смак. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів котлети виходять м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Філе білої риби 500 г Цибуля ріпчаста жовта 1 шт. Батон 100 г Яйце куряче 1 шт. Молоко 50 мл Панірувальні сухарі 30 г Олія соняшникова 25 мл Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте інгредієнти. Помийте філе риби та поріжте його на шматки. Почистьте, помийте й подрібніть цибулю.

Крок 2 Замочіть батон у молоці на 30 секунд та відтисніть від зайвої рідини.

Крок 3 Приготуйте фарш. Пропустіть через м’ясорубку філе риби, цибулю та батон. Додайте яйце, сіль і перець. Добре вимішайте масу та сформуйте овальні пласкі котлети. Обваляйте кожну котлету в панірувальних сухарях.