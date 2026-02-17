Ніжні рибні котлети. Рецепт дня0
До теми
- Картопляні котлети зі скоринкою. Рецепт дня ZAXID.NET
- Ніжні оладки з капусти. Рецепт дня ZAXID.NET
- Гречаники з печінкою. Рецепт дня ZAXID.NET
Рибні котлети можна готувати з хека або минтая, отримуючи ніжну текстуру та приємний смак. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів котлети виходять м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Філе білої риби
|500 г
|Цибуля ріпчаста жовта
|1 шт.
|Батон
|100 г
|Яйце куряче
|1 шт.
|Молоко
|50 мл
|Панірувальні сухарі
|30 г
|Олія соняшникова
|25 мл
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте інгредієнти. Помийте філе риби та поріжте його на шматки. Почистьте, помийте й подрібніть цибулю.
Крок 2
Замочіть батон у молоці на 30 секунд та відтисніть від зайвої рідини.
Крок 3
Приготуйте фарш. Пропустіть через м’ясорубку філе риби, цибулю та батон. Додайте яйце, сіль і перець. Добре вимішайте масу та сформуйте овальні пласкі котлети. Обваляйте кожну котлету в панірувальних сухарях.
Крок 4
Посмажте котлети. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажуйте котлети на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку.