Картопляні котлети – це простий та бюджетний спосіб приготувати ситну страву без м’яса. Для цього рецепта знадобляться лише картопля, панірувальні сухарі та олія. Завдяки природному крохмалю картоплі маса добре тримається навіть без яєць. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Картопля 1 кг Панірувальні сухарі 1,5 склянки Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Помийте картоплю, відваріть у кожушках до м’якості. Остудіть, почистьте та натріть на дрібній тертці. Крок 2 Ретельно розімніть масу руками. Додайте панірувальні сухарі, сіль і перець, добре вимішайте до однорідності. Крок 3 Сформуйте круглі котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях з усіх боків. Викладіть на добре розігріту сковорідку з олією та смажте на великому вогні до золотавої скоринки з обох боків. Крок 4 Слідкуйте за сковорідкою, адже котлети смажаться дуже швидко, потрібно лише утворити рум’яну хрустку скоринку.