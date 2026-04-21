Перед тим як покласти картоплю в каструлю її слід підготувати

Варіння картоплі часто займає багато часу. Однак кулінари пропонують простий спосіб, який дозволяє пришвидшити процес без додаткових інгредієнтів – достатньо використати звичайну зубочистку. Pixel Inform розповідає, як прискорити варіння картоплі за допомогою зубочистки.

Що потрібно зробити перед варінням?

Перед тим як покласти картоплю в каструлю, її слід підготувати. Для цього на кожній картоплині потрібно зробити декілька невеликих проколів зубочисткою. Саме ці отвори допоможуть овочу швидше приготуватися.

Дехто проколює картоплю виделкою або навіть ножем, думаючи, що лайфхак так само спрацює. І овоч справді звариться швидше, але з’явиться проблема: якщо дірочки виявляться завеликими, під шкірку потрапить чимало рідини. Через це овоч буде водянистим й може розваритися. Тому для салату така картопля не підійде.