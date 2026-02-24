Окрім води та молока, печінку можна вимочувати в кефірі або натуральному йогурті

Щоб печінка приготувалася м’якою та ніжною, її перед смаженням або тушкуванням радять вимочувати – це допомагає прибрати гіркоту та робить смак делікатнішим. Багато хто замочує її у воді або молоці, але ці способи не завжди працюють. ТСН розповідає, в чому ще можна вимочувати печінку.

В чому можна вимочувати печінку?

Окрім води та молока, печінку можна вимочувати в кефірі або натуральному йогурті. Саме кисломолочна основа працює краще за воду та звичайне молоко. Вона має оптимальний баланс кислотності, який розм’якшує волокна печінки, але не руйнує її структуру. Легка природна кислота робить печінку м’якою та ніжною. Також кефір нейтралізує ферменти, що відповідають за гіркий присмак, який так часто псує страву.

Після замочування в кефірі печінка готується рівномірніше, не темнішає та набуває більш делікатного смаку. Також кефірна оболонка не дає продукту пересохнути під час смаження, тому печінка лишається соковитою всередині.

Як правильно замочувати печінку в кефірі?