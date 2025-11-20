Більшість звикли відправляти печінку в молоко, щоб пом’якшити її текстуру

Печінка потребує ретельної підготовки, якщо ви хочете отримати смачну страву. І якщо вона буде оброблена неправильно, то вийде дуже жорсткою та несмачною. News24 розповідає, як зробити печінку м’якою за допомогою цибулі.

Як пом'якшити печінку?

Більшість звикли заливати печінку молоком, щоб пом’якшити її текстуру. Але не завжди молоко може бути під рукою, або у вас може бути алергія на лактозу. У таких випадках існує альтернатива – замочити печінку у цибулі.

Для цього вам потрібно промити печінку, почистити та звільнити від усього зайвого та подрібнити на порційні шматки. Після цього потрібно взяти достатньо цибулі (1 штуку на пів кілограма печінки), порізати на кільця та змішати з печінкою. До цибулі та печінки слід додати звичайну воду та сховати продукт у холодильник.

І за годину печінку вже можна буде просушити та посмажити.