Виправити смак можна до приготування страви

Куряча печінка іноді має гіркуватий присмак, що не може не розчаровувати. Проте причиною такої гіркоти є те, що під час обробки був пошкоджений жовчний міхур або велика протока. Pixel Inform розповідає, як прибрати неприємний присмак гіркоти.

Виправити смак можна до приготування страви. Для цього потрібно замочити печінку у молоці. Просто налийте у миску молоко та повністю занурте печінку в рідину на 10-30 хвилин. Все залежить від розміру печінки.

Молоко не лише нейтралізує гіркоту, а й надасть майбутній страві ніжну консистенцію. Також деякі кухарі тушать печінку в молоці, адже це надає продукту ніжніший смак та аромат.

Окрім молока, від гіркоти допоможе врятувати і замочування у солоній воді. Печінку потрібно потримати в рідині 15-20 хвилин, а потім можна готувати.