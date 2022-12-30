Теплий салат з курячою печінкою та фруктами має вишуканий смак, проте пасує не лише на свята.

Інгредієнти (на 4 порції):

печінка куряча 400 гр.

груша 2 шт.

апельсин 1 шт. (сік)

листя салату 200 гр.

родзинки 50 гр.

масло 50 гр.

олія оливкова 5 ст. л.

цукор 2 ч. л.

сіль 1 ч. л.

перець чорний мелений за смаком

До салату можна додати волоські горіхи (фото Depositphotos)

Салатне листя можна використовувати будь-яке, на ваш смак. Печінку почистити, ретельно помити ти обсушити паперовим рушником. З апельсина вичавити сік.

Розігріти у пательні 1 ст. л. оливкової олії та половину масла. Викласти печінку. Обсмажити з кожного боку по 1-2 хвилини на сильному вогні. Посолити та поперчити.

Груші почистити від шкірки та насіння, нарізати великими скибками. В іншій пательні розтопити масло, що залишилося. Покласти туди родзинки, груші, цукор та злегка посолити. Обсмажити груші на середньому вогні до золотистого кольору, 3-4 хвилини.

На велику тарілку порвати руками чисте та сухе листя салату. Поруч викласти печінку та груші з родзинками. У пательню, де смажилася печінка, влити апельсиновий сік, посолити, довести до кипіння, додати оливкову олію, перемішати та полити салат. Подавати теплим.