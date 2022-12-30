Теплий салат з курячою печінкою, апельсином та грушею. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Теплий салат з курячою печінкою та фруктами має вишуканий смак, проте пасує не лише на свята.
Інгредієнти (на 4 порції):
- печінка куряча 400 гр.
- груша 2 шт.
- апельсин 1 шт. (сік)
- листя салату 200 гр.
- родзинки 50 гр.
- масло 50 гр.
- олія оливкова 5 ст. л.
- цукор 2 ч. л.
- сіль 1 ч. л.
- перець чорний мелений за смаком
До салату можна додати волоські горіхи (фото Depositphotos)
Салатне листя можна використовувати будь-яке, на ваш смак. Печінку почистити, ретельно помити ти обсушити паперовим рушником. З апельсина вичавити сік.
Розігріти у пательні 1 ст. л. оливкової олії та половину масла. Викласти печінку. Обсмажити з кожного боку по 1-2 хвилини на сильному вогні. Посолити та поперчити.
Груші почистити від шкірки та насіння, нарізати великими скибками. В іншій пательні розтопити масло, що залишилося. Покласти туди родзинки, груші, цукор та злегка посолити. Обсмажити груші на середньому вогні до золотистого кольору, 3-4 хвилини.
На велику тарілку порвати руками чисте та сухе листя салату. Поруч викласти печінку та груші з родзинками. У пательню, де смажилася печінка, влити апельсиновий сік, посолити, довести до кипіння, додати оливкову олію, перемішати та полити салат. Подавати теплим.
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