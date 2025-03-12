Якщо ви вибираєте курячий субпродукт, варто оцінити однорідність кольору

Печінка – не найпопулярніший продукт, хоча її користь для організму важко переоцінити. Prostoway розповідає, як правильно обирати печінку, щоб вона була свіжою.

На що звернути увагу при покупці: