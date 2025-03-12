Як правильно обрати печінку: головні критерії свіжості
Печінка – не найпопулярніший продукт, хоча її користь для організму важко переоцінити. Prostoway розповідає, як правильно обирати печінку, щоб вона була свіжою.
На що звернути увагу при покупці:
Найкраще купувати охолоджену печінку, тому що заморожений продукт нічого «не розповість» про свою якість. Тому після розморожування на вас може чекати неприємний сюрприз.
Купуйте печінку в перевірених місцях. А влітку не варто купувати цей продукт на ринку, де немає холодильників.
Перед покупкою печінку потрібно завжди нюхати. Неякісний продукт одразу видасть себе неприємним запахом.
Якщо ви вибираєте курячий субпродукт, варто оцінити однорідність кольору. Також в упаковці не повинні траплятися згустки крові.
Яловича печінка повинна продаватися із плівкою, яка має однорідну текстуру. Жодних пошкоджень на ній не повинно бути.